Kreis Freudenstadt Handwerk meldet noch 291 offene Lehrstellen

Die Entwicklung in den einzelnen Landkreisen verlief laut Kammer "uneinheitlich". Während die Zahl der neuen Ausbildungsverträge in den Kreisen Freudenstadt, Sigmaringen und Zollernalb gesunken sei, weise die Kammerstatistik für die Kreise Reutlingen und Tübingen zum jetzigen Zeitpunkt Zuwächse aus. Im Kreis Freudenstadt wurden 229 Ausbildungsverträge geschlossen (Vorjahr: 244), im Zollernalbkreis sind es 389 Neuverträge (Vorjahr: 405). Deutlich schlechter falle die Zwischenbilanz im Landkreis Sigmaringen aus. 258 Frauen und Männer beginnen dort eine Ausbildung in einem Handwerksbetrieb. Vor einem Jahr waren bereits 311 neue Lehrverträge gemeldet.