Kreis Freudenstadt Grippe-Impfung kann Leben retten

Impfung sollte im Herbst erfolgen

Da sich Grippeviren ständig verändern und auch ganz neue Virusformen entstehen, bietet die Grippeimpfung keinen dauerhaften Schutz, so die Kasse. Wer in jeder Saison einen ausreichenden Impfschutz wolle, müsse sich daher jedes Jahr erneut impfen lassen. Die Impfung solle vor dem Auftreten der ersten Grippefälle erfolgen – in Europa also im Herbst. "Da die Grippe aber auch erst im Januar, Februar oder noch etwas später ausbrechen kann, könnte selbst eine spätere Impfung noch sinnvoll sein", so Knapstein.

Nach der Impfung dauere es ungefähr 14 Tage, bis der Körper genügend Antikörper produziert habe. Grippeviren verbreiten sich auf dem Weg der so genannten Tröpfchen- und der Schmierinfektion. Wer infiziert sei, versprühe also beispielsweise beim Husten oder Niesen virenhaltige Tröpfchen. Um sich oder andere vor Grippeviren zu schützen, sei es ratsam, häufig die Hände zu waschen und benutzte Taschentücher nicht herumliegen zu lassen sowie den direkten Kontakt mit Gegenständen, die von vielen Menschen angefasst werden, zu vermeiden.