Kreis Freudenstadt Geringste Abfallmenge pro Kopf im Land

Mit diesen Botschaften wartete Ulrich Hanfstein, Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) im Landratsamt, in der Sitzung des Technischen Ausschusses auf. Demnach fielen 2019 40.500 Tonnen Abfall an (minus 490 Tonnen). Mehr als die Hälfte davon laufen unter "Wertstoffen", die wiederverwendet werden. Ein weiters Viertel machten Bioabfälle auf, die verrottet und teils zur Biogasgewinnung genutzt werden. 20 Prozent, in Summe 8500 Tonnen, machten Rest- und Sperrmüll aus (plus 9,1 Prozent), die im Heizkraftwerk in Böblingen verbrannt werden.

Hälfte des Landesschnitts