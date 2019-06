Kreis Freudenstadt Gerhard Gaiser übernimmt SPD-Fraktion

Frau Weschenmoser, wie lustvoll ist es in Tagen wie diesen, Vorsitzende der Kreis-SPD zu sein?

Macht immer noch hammermäßig Spaß. Es ist und bleibt eines der abwechslungsreichsten Ehrenämter, die ich mir vorstellen kann. Die SPD ist vor allem in den Kommunen stark, so auch hier im Kreis. Wir geben die sozialen Töne an. Am Wohnort merken wir als Gesellschaft am ehesten, wo der Schuh drückt, und können zumindest Angebote machen: Kita-Gebühren abschaffen, den ÖPNV ausbauen, sozialen und bezahlbaren Wohnraum schaffen. Mit den Genossinnen und Genossen vor Ort setze ich mich irre gerne dafür ein.

Was halten Sie vom Rücktritt von Andrea Nahles?