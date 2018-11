Kreis Freudenstadt Gefährliche Radwege sollen entschärft werden

Alpirsbach muss mit dem Lückenschluss an der Kreisgrenze von Peterzell nach Fluorn warten. Aber es gebe auch bereits eine Verbindung, über Römlinsdorf und die Pochemühle, 3,8 Kilometer lang und laut Straßenbauamtsleiter Matthias Fritz auch sehr schön fürs Auge. Eine Stufe nach oben gerutscht ist der Radweg zwischen Rohrdorf und dem Sportplatz. Allerdings glaubt der Kreis nicht, dass das Land hierfür einen Zuschuss gewährt. Auch am Radweg zwischen Freudenstadt und Langenwaldsee wird sich wohl nichts tun. Die Stadt hätte hier gerne einen Asphaltbelag. Laut Fritz sei seit Wegfall des Schwimmbads dort weniger Verkehr. Außerdem sei der geschotterte Weg ja nicht schlecht. Der Ausbau wird als "nachrangig" eingestuft.

Dafür will der Kreis den bestehenden Radweg über die Schillerstraße in Freudenstadt ins Christophstal entschärfen. Aktualität bekommt das Projekt durch die geplante Gartenschau – und einen tödlichen Unfall. Deshalb solle eine flachere Trasse angelegt werden, die allerdings noch mit dem Regierungspräsidium abgestimmt werden müsse.

Einen Ausbau zwischen Aach und Glatten entlang der L 409 stuft Fritz zwar als sinnvoll ein. Allerdings fehle dafür privater Grund und Boden. Die "rechtliche Durchsetzbarkeit" sei "unklar". Daher: erst mal Stufe zwei. Dasselbe gelte für einen Radweg entlang der L 354 zwischen Salzstetten und dem interkommunalen Gewerbegebiet in Haiterbach. Eine Führung auf vorhandenen Feldwegen vom Gewerbegebiet Salzstetten aus erscheine "geeigneter" – und flacher. In Stufe drei landeten die Loßburger Anträge auf Lückenschlüsse entlang der L 408 am äußeren Vogelsberg und Richtung Gemarkung Alpirsbach. Im ersten Fall wäre giftige Steigungen nicht um umgehen. Im zweiten Fall gebe es einen Anschluss an den Schwarzwald-Panoramaradweg über das Gewerbegebiet Betzweiler, der auch schön eben sei. Vielleicht gebe es aber noch die Möglichkeit, zusammen mit dem Land zu einer ganz anderen Lösung zu kommen.

Freudenstadt/Dornstetten: L 405 Querung des SP-Landesradwegs; B 28 Freudenstadt-Christophstal; K 4743 Freudenstadt-Dietersweiler; B 28 Freudenstadt-Aach.

Eutingen: L 360 zwischen Weitingen und Neckartal; Verbindung Eutingen nach Mühlen; K 4712 Parallelweg am Bahnhof Eutingen; K 4715 Eutingen bis Göttelfingen mit Bahnhaltepunkt; B 14 von Der K 4715 bis zum Flugplatz.

Pfalzgrafenweiler: B 28 Dornstetten bis Pfalzgrafenweiler/Kreisgrenze.

Alpirsbach: L 415 Peterzell bis Kreisverkehr.

Loßburg: L 408 Loßburg bis Dottenweiler; L 406 Lombach bis Glatten.

Waldachtal: L 398 Hörschweiler bis Dornstetten; L 398 Lützenhardt bis Vesperweiler.