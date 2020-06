Kreis Freudenstadt Gastro-Branche kann wieder Hoffnung schöpfen

Als Vergleichswert seien die Zahlen von Pfingsten 2019 herangezogen worden. Bei zwei von drei Betrieben lagen die Umsätze bei weniger als 25 Prozent des Vorjahresniveaus. "Zu einem ähnlichen Ergebnis kam ich bei meiner Befragung der Hoteliers im Kreis Freudenstadt", so Gaiser.

Die Erlaubnis zur Öffnung der Hotelbetriebe bestand zum 29. Mai, kurz vor dem Pfingstwochenende. "Da waren die Einschränkungen, die es gab und gibt, für viele Gäste noch verunsichernd, weil unübersichtlich, und führte dazu, dass viele deshalb mit ihren Buchungen noch zögerten." Das habe sich zum nächsten verlängerten Wochenende geändert und die Buchungen zunehmen lassen. "Die Auslastungen der Hotels über das Fronleichnam-Wochenende waren deutlich besser", sagt Gaiser.

Urlaub in BaWü ist gefragt

Außerdem scheine ein Urlaub in Baden-Württemberg gefragt zu sein, auch bei solchen Gästen, die momentan nicht ins Ausland fliegen wollten oder könnten, so dass die Urlaubshotels wieder Hoffnung schöpften. Seit die Wellness-Bereiche in den Hotels wieder geöffnet werden dürfen, hätten sich in Betrieben mit entsprechender Ausstattung die Buchungszahlen für die kommenden Monate verbessert, wenngleich sie auch hier noch hinter den Zahlen des vorigen Jahres zurücklägen.

Reisen in Corona-Zeiten: Das ist aktuell möglich

"Zur Gastronomie kann man sagen, dass die Nachfrage durchaus vorhanden ist, aber die Abstandsregelungen, durch die fast jeder zweite Sitzplatz wegfällt, eine Umsatzbremse sind", so Gaiser. Zudem herrsche unter Gästen wie Gastronomen noch Verunsicherung, welche Regeln aktuell gültig seien. "In den letzten Tagen und Wochen wurden in kurzen Zeitabständen immer wieder Anpassungen und Lockerungen bei der Verordnung für Gaststätten vorgenommen, was dazu führte, dass kaum noch jemand durchblickt."

Als positiv wertet der Dehoga die am 10. Juni in Kraft getretene Änderung der Corona-Verordnung, dass nun bis zu zehn Personen aus unterschiedlichen Haushalten an einem Gasthaustisch oder an der Theke Platz nehmen dürfen, auch wenn der Abstand zwischen diesen Personen geringer als 1,5 Meter ist. Bislang durften lediglich Personen aus zwei Haushalten gemeinsam ohne Mindestabstand an einem Wirtshaustisch sitzen. "Damit waren viele gesellige Runden und Treffen unter mehreren Freunden in der Gastronomie nicht möglich. Auch Festivitäten wie Geburtstagsfeiern und Hochzeiten sind mit bis zu 20 Personen in einem abgetrennten Raum wieder erlaubt", so Gaiser. Diese Lockerungen seien dringend erforderlich, damit die Gastronomen "endlich wieder wirtschaftlich arbeiten können".

Trotzdem noch kein Ende der Krise

Ihr Fazit: Die Öffnung der Hotelbetriebe für Urlauber sei sehr erfreulich, aber sie bedeute für die meisten Betriebe nicht das Ende der Krise, wenngleich es ermutigende Entwicklungen gebe. Insgesamt liege der Umsatz in vielen Betrieben noch weit unter dem Soll.

Aufs Jahr 2020 bezogen, rechnen die Hoteliers mit einem Umsatzrückgang von durchschnittlich 59 Prozent. Viele Unternehmen des Gastgewerbes könnten unter den aktuellen Bedingungen nicht wirtschaftlich arbeiten. Aus diesem Grund seien weitere Lockerungen und schnelle Finanzhilfen für die Branche unerlässlich.