Kreis Freudenstadt Gäubahn: Vaihingen bald Endstation für Pendler?

"So macht man eine Bahnstrecke kaputt" , ergänzte Vorstandsmitglied Gerhard Gaiser (Baiersbronn), der allein Vorstand und Aufsichtsrat der Deutschen Bahn die Verantwortung für diese Entscheidung gab. Einmal mehr zeige sich, dass man den Versprechungen der Bahn nicht trauen dürfe. Gerhard Gaiser regte eine Nachfolgekonferenz Gäubahn an, in der Vertreter der Kommunen an der Strecke sowie der betroffenen SPD-Kreisverbände das Thema aufgreifen. Eine solche Konferenz hatte es bereits vor einiger Zeit gegeben. Jetzt erhofft man sich aus einer weiteren Zusammenkunft Alternativen zum Beschluss der Bahn. Viviana Weschenmoser wurde gebeten, die aktuelle Entwicklung auch im Gemeinderat der Stadt Horb, in dem Weschenmoser Gemeinderätin ist, zu thematisieren, um zu erträglichen Lösungen zu gelangen.