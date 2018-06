Kreis Freudenstadt Gäubahn: harrsche Kritik an der Bahn

"Das trifft vor allem viele Pendler", sagte SDP-Kreisrat Gerhard Gaiser in der Sitzung am Montag. Zwei Jahre lang soll die Hängepartie dauern, ursprünglich habe es geheißen, es dauere nur acht Wochen. "Wir sind angelogen worden", so Gaiser, der auch wissen wollte, was der Kreis dagegen unternehme. Landrat Klaus Michael Rückert sagte, die Bahn sei das Problem. Sie vernachlässige den Dienstleistungsgedanken immer mehr. Er sei kürzlich in der Schweiz Bahn gefahren und habe sich "in einem anderen Jahrhundert" gewähnt. Wenn die DB Fahrgäste "zwei Jahre lang aus dem Zug schmeißt", dann sei das ein organisatorisches Problem und eine "miserable Dienstleistung".