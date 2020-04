Kreis Freudenstadt Fünfter Todesfall nach Corona-Infektion

Newsblog zur Ausbreitung des Coronavirus in der Region

Die Entwicklung in den einzelnen Städte und Gemeinden im Kreis: Alpirsbach acht (plus drei), Bad Rippoldsau Schapbach zwei (plus zwei), Baiersbronn 120 (plus 23), Dornstetten neun (plus eins), Empfingen zehn (konstant), Eutingen elf (konstant), Glatten eins (konstant), Grömbach zwei (konstant), Horb 64 (plus fünf), Loßburg neun (plus eins), Pfalzgrafenweiler 19 (plus fünf), Schopfloch 15 (plus zwei), Seewald zwölf (konstant) und Waldachtal vier (plus zwei). Einiger "weißer Fleck" im Kreis ist jetzt Wörnersberg mit bislang keinem bekannten Fall.