Kreis Freudenstadt Flüchtlinge müssen für Wohnheim mehr zahlen

In der Sitzung des Verwaltungs- und Sozialausschusses schluckten einige trocken, als die Verwaltung die neuen Gebühren offenlegte, wie es die Grünen beantragt hatten. Einzelpersonen müssen 350 Euro pro Monat zahlen, selbst wenn sie nur einen Platz im Mehrbettzimmer in einer Sammelunterkunft haben. Bislang wurden zuerst 70 Euro, zuletzt 140 Euro an den Kreis fällig. Eine Familie mit zwei Kindern müsste 915 Euro zahlen.

Die Kalkulation stellte der zuständige Amtsleiter Benjamin Geigl vor. Demzufolge habe der Kreis 2017 rund 4,5 Millionen Euro für Unterkünfte der Flüchtlinge aufgewendet, darin enthalten seien 650 000 Euro für den Wachdienst. Außerdem sei der Wasserverbrauch teils exorbitant in den Einrichtungen.

Laut Verwaltung treffe die Zahlungspflicht vergleichsweise wenige Asylbewerber, der "überwiegende Teil" sei davon befreit. Genaue Zahlen nannte Geigl nicht. Gebühren würden fällig bei einem Einkommen ab 1000 Euro netto. Der Kreis sei dazu verpflichtet, die Vorgabe dazu komme vom Landesrechnungshof. 350 Euro seien angemessen und vergleichsweise günstig.