Kreis Freudenstadt Finger weg von scheinbar verlassenen Tieren

Aufgefundene Tiere sollten in Ruhe gelassen und auf keinen Fall mitgenommen werden. Dies gelte nicht nur für verletzte Wildtiere, sondern insbesondere auch für vermeintlich hilflose und verlassene Jungtiere. Krankheiten und Verletzungen gehören zu den natürlichen Regulationsmechanismen. "Das mag zwar vom menschlichen Gefühl her in manchen Fällen grausam erscheinen, ist aber der Lauf der Natur, den der Mensch nicht manipulieren sollte", so Daiker. Einem Wildtier durch Mitnahme und Betreuung helfen zu können, sei meist ein Trugschluss. Verletzte Tiere gerieten bei Fang, Transport und Pflege allein durch die Anwesenheit des Menschen unter schweren, teils tödlichen Stress. Wer nicht wisse, was zu tun sei, verschlimmere die Lage des Tieres noch. Deshalb sollten fachkundige Person wie Jäger oder der Wildtierbeauftragte hinzugerufen werden.

Junge Feldhasen würden beispielsweise nur alle zwölf Stunden gesäugt, junge Füchse können in Dolen unter Wegen gefunden werden. Diese Tiere seien jedoch nicht verlassen. Ein Eingreifen des Menschen hat meistens zur Folge, dass die Elterntiere bei der Versorgung massiv gestört werden, die Jungtiere nicht mehr angenommen werden und elend verhungern müssen.