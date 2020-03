Kreis Freudenstadt FDP-Beben: Bundesvize wehrt sich

Der CDU und der FDP abzusprechen, dass sie "felsenfest auf dem Boden des Grundgesetzes und der Demokratie" stünden, sei absurd und unverschämt. "Als Partei, die das Grundgesetz maßgeblich mitgestaltet hat, werden wir uns das nicht bieten lassen", so der FDP-Politiker. Es sei seit Jahrzehnten "Strategie" vieler Linker, das Koordinatensystem in der Politik zu verschieben. Die Haupt-Trennlinie solle nicht zwischen Demokraten und Extremisten verlaufen, sondern zwischen "der Linken" einerseits und "Faschisten/Rechten/Kapitalisten" andererseits. Der Zweck der Strategie sei klar: "Allen Nicht-Linken soll die demokratische Legitimierung abgesprochen werden", so Theurer. Dass ausgerechnet die SPD als Koalitionspartner der CDU/CSU nun "die Speerspitze dieser Verächtlichmachung der demokratischen Mitte" anführe, sei "höchst bedauerlich". Deshalb appelliere er an die SPD, dass sie sich auf den gemeinsamen demokratischen Grundkonsens zurückbesinne und "sich klar von Koalitionen mit der in Teilen extremistischen und dort vom Verfassungsschutz beobachteten Linken distanziert".

FDP-Kreisrätin wittert Doppelmoral

Auch Margarete Rebholz, Vorsitzende der FD/FW-Fraktion im Horber Gemeinderat und FDP-Kreisrätin, wittert in der aktuellen Debatte eine "doppelbödige Moral". Michael Theurers Satz –­ "Ich wehre mich gegen den Mainstream der Hauptstadtmedien, die jetzt einen Antifaschismus aus Links, SPD und Grün wollen" – sei anschauliches Beispiel dafür, "wie eine Äußerung absichtlich oder unabsichtlich missverstanden oder überhaupt nicht verstanden" wurde. Der "Antifaschismus aus Links, SPD und Grünen" bedeutet nach ihrem Verständnis, dass diese Parteien für sich alleine in Anspruch nehmen, Gegner des Faschismus’ zu sein. "Es steckt eine gehörige Portion Arroganz hinter dieser Einstellung", so Rebholz. Stillschweigend werde damit ausgesagt, die FDP befände sich nicht mehr in der politischen Mitte. "Dem trete ich entschieden entgegen", so die Kommunalpolitikerin. In Thüringen habe es "ein unglückseliges Ereignis" gegeben, das jedoch "korrigiert" worden sei. Die FDP habe sich immer zu Demokratie und Grundgesetz bekannt. Der Gedanke der Freiheit stehe faschistischem Gedankengut "diametral" entgegen. "Für mich ist die AfD im Kreistag keine Partei, mit der ich in irgendeiner Form kooperieren will." Dies sei auch niemals die Absicht des Fraktionsvorsitzenden Ernst Wolf gewesen, "wobei es in einzelnen Sachfragen Übereinstimmungen wie auch mit den anderen Fraktionen geben" könne.

Auch sie rät der SPD, erst mal "ihr Verhältnis zu den Linken zu klären". Die Linke werde "stillschweigend als demokratisch und verfassungstreu" dargestellt. Dabei sei sie die Nachfolgepartei der SED. "Wo bleibt der Aufschrei?" Die FDP brauche "keine Belehrungen" darüber, wie sie mit den jüngsten Geschehnissen umzugehen habe, und lasse sich "nicht in die rechte Ecke drängen".