Kreis Freudenstadt Fast täglich "vollgereiherte" Gehwege

Auch Gerald Hellstern, Chefarzt von der Kinderklinik, bestätigte die hohen Zahlen. Im Erfassungsjahr sei es aber auch so gewesen, dass beispielsweise ein einziger junger Mann mehr als zehnmal eingeliefert worden sei. An der negativen Spitzenposition ändere dies aber nichts. Hellstern hatte sich die Mühe gemacht, das Prozedere in Freudenstadt mit demjenigen in Offenburg zu vergleichen, weil die Zahlen dort deutlich niedriger gelegen haben. Unterschiede sowohl in der Vorgehensweise als auch in der Erfassung habe er nicht entdeckt. Mehr als 90 Prozent der Jugendlichen kämen – hier wie dort –­ über den von Dritten herbeigerufenen Rettungsdienst in die Klinik, meist nach irgendwelchen Festen oder privaten Feiern. "Die wollen in ihren Geburtstag hineinfeiern, und am Ende feiern sie bei uns", so Gerald Hellstern. Manche kämen dann sogar auf die Intensivstation, andere würden nach ein paar Stunden mit den Eltern auch wieder nach Hause entlassen.

Ein Vertreter aus dem Arbeitskreis der Jugendreferenten bestätigte, dass das Thema in diesem Kreis nicht mit einer solchen Wucht aufgeschlagen sei. In der Stadt Horb habe man zudem die Erfahrung gemacht, dass Maßnahmen zur Verhinderung solcher Exzesse bei bestimmten Veranstaltungen durchaus Wirkung gezeigt hätten, bestätigte eine Suchtberaterin. Es sei halt aber leider so, dass Alkohol gerade auch im ländlichen Raum zum Feiern dazugehöre. Eine Einlieferung eines Jugendlichen um 16 Uhr während des Maibockfestes in Altheim sei deshalb ein Vorfall, vor dem man nicht die Augen verschließen dürfe. Kümmern soll sich um das Problem künftig auch die neue Kreisjugendreferentin, die am 1. September die Arbeit aufnimmt.

Elisabeth Gebele wunderte sich nicht, dass das Problem nicht bei der Schulsozialarbeit und bei Jugendreferenten "aufschlägt". Alkoholmissbrauch in großem Stil finde ja auch bei Erwachsenen statt und werde auch dort oft über Jahre verleugnet. "Wir haben da deshalb ein gesellschaftliches Problem und nicht nur ein Problem der Jugendlichen", so Gebele. Sie selbst wohne in zentraler Lage. Es vergehe kaum ein Wochenende, an dem nicht Bürgersteige "vollgereihert" seien.

In einer Gesellschaft, in der Alkohol die häufigste Droge sei, werde es schwierig für Jugendliche, ohne Alkohol zu leben, sagte auch Eberhard Haug und forderte ein Alkoholverbot zumindest im öffentlichen Personennahverkehr. In der Nordwestbahn sei dies schon längst der Fall. Ulrich Krauth hingegen hegte Zweifel, dass das nützt. In Norwegen seien die Schranken für Alkohol sehr hoch, die Probleme aber kein Stück geringer. Trotzdem brauche es Lösungen, ergänzte auch Marja Schoenmaker-Ruhl vom Kinderschutzbund. Sie verwies auch auf die gesundheitlichen und finanziellen Folgen für die gesamte Gesellschaft, wenn Mütter ihre Kinder durch Alkohol in der Schwangerschaft schädigten. Das passiere viel häufiger als man denkt.

Eine "Eins-zu-Eins-Lösung" gebe es wohl nicht, sagte der Erste Landesbeamte Geiser. Er sei trotzdem froh über die zahlreichen Sachverständigen im Kreis, die auch zusammenarbeiten. Mit Hilfe der neuen Kreisjugendreferentin sei man nun jedenfalls in der Lage, das Ganze noch systematischer anzugehen. Abschließend kritisierte Elisabeth Gebele die Tatsache, dass das "Eventmobil" zu Präventionszwecken Geld kostet. So etwas gehöre über den Kreis finanziert, sagte sie. Geiser will die Anregung mitnehmen.