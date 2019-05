Kreis Freudenstadt Europa-Wahl: FDP-Hochburg ist Geschichte

Die SPD –­ in seiner Heimatstadt Horb holte sie lediglich 10,5 Prozent. Hat es hier für den Mann, der zum ersten Mal auch für den Gemeinderat kandidiert, keinen "Jerome"-Bonus gegeben? Brunelle: "Ob es diesen Effekt geben wird, sieht man bei der Kommunalwahl. Die Europawahl wird von ganz anderen Faktoren bestimmt."

Theurer-Bonus fehlt

Stimmt nicht so ganz: Als Horbs Ex-OB Michael Theurer 2009 als Kandidat zur Europawahl für die FDP angetreten war, holte er 26,7 Prozent. 2014 folgte die Halbierung des Ergebnisses auf 13 Prozent. Jetzt liegt die FDP bei 10,7 Prozent im vorläufigen Endergebnis. Ex-Kreisrat und noch Gemeinderat Daniel Wochner (FDP): "10,7 Prozent sind ein deutlich überdurchschnittlicher Stimmenanteil. Der Theurer-Bonus fehlt allerdings. Immerhin hat es die FDP in Horb zum vierten Mal seit 1999 geschafft, stärker als die SPD zu sein!" Bedauerlich sei, dass die FDP durch Grüne und AfD diesmal nur die viertstärkste Kraft sei – und auf Kreisebene sogar auf Platz fünf. Doch es wird deutlich: Die FDP-Hochburg bröckelt weiter – im Kreis und sogar in Horb. Für die Liberalen ist es das schlechteste Ergebnis seit vielen Wahlen. Schon bei der Europawahl 2014 hatte die FDP im Landkreis 13,7 Prozent verloren und fiel auf 13 Prozent und nun auf 9,2 Prozent. Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl holten die Liberalen im Kreis noch 14,3 Prozent bei den Zweitstimmen.

Horbs OB Peter Rosenberger (CDU), der auch für den Kreistag kandidiert, sagt: "Trotz leichter Verluste darf sich die CDU als Sieger fühlen. Um die SPD tut es mir leid." Die CDU verlor 2,1 Prozent, die SPD in Horb 4,6 Prozent. Rosenberger weiter: "Ich bin schockiert, dass die AfD 14 Prozent der Stimmen bekommen hat. Eine Partei, die zurück ins Mittelalter will. Der Grünen-Hype um den Klimaschutz – so ist meine Prognose –­ wird zurückgehen, wenn es wirklich in Deutschland um den Erhalt von Arbeitsplätzen geht."

Die in Horb um zehn Prozent gestiegene Wahlbeteiligung bei der Europawahl wertet Rosenberger positiv: "Das ist topp. Ich gehe davon aus, dass die Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl noch höher ist."

Sonstige ohne Bedeutung

Die sonstigen Parteien zur Europawahl, darunter "Die Linke" (2,3 Prozent), die ÖDP und die Freien Wähler, rangierten unter ferner Liefen. Die Wahlbeteiligung von 61,2 Prozent (plus zehn Prozentpunkte) löste bei der Inititative "Pulse of Europe" in Dornstetten Freude aus. Die EU-Anhänger feierten spontan auf dem Marktplatz mit einer Europaflagge – die hohe Wahlbeteiligung und das damit verbundene "Statmente für Europa", so Sprecher Burkhard Gräbe.