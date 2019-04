Kreis Freudenstadt Einbrecher suchen Bäckereien heim

In Alpirsbach war das Ziel der Einbrecher eine Bäckerei in der Hauptstraße. Zunächst versuchten die Diebe, einen Nebeneingang aufzubrechen. Beim Hebeln verbogen sie die Tür in alle Richtungen, schafften es aber nicht, sie zu öffnen. Danach öffneten sie mit Gewalt den Vordereingang. In der Filiale stahlen sie die Geldkassetten der Registrierkassen samt Inhalt. Den Schaden beziffert die Polizei auf runde 2000 Euro.

Auch in Loßburg hatten es die Eindringlinge auf Bargeld abgesehen. Sie hebelten ein Seitenfenster der Filiale in der Freudenstädter Straße auf und stiegen in die Bäckerei ein. Im Kassenbereich brachen sie mehrere Registrierkassen auf und entwendeten die Geldbehälter. Der Sachschaden liegt bei zirka 500 Euro.

Dringend Zeugen gesucht