Kreis Freudenstadt Blauzungen-Krankheit: Aktuell kein Nachweis

Der einzig sichere Schutz gegen die Krankheit sei eine Impfung. Diese sei zwar nicht vorgeschrieben. Aber die meisten Höfe, die ihre Tiere lebend verkaufen, kommen auf absehbare Zeit ohnehin nicht drumrum. "Bullenkälber von Milchviehbetrieben, die an Mastbetrieben verkauft werden sollen, sind sonst nicht mehr loszubekommen", so Henßler. Der Amtsleiter appelliert an alle Halter von Wiederkäuern, ausdrücklich auch an Hobbybesitzer, ihre Tiere impfen zu lassen. Ansprechpartner sind die Tierärzte. Nur so lasse sich die Krankheit eindämmen – zumindest so rasch wie möglich. Denn die Blauzungen-Krankheit könne auch Wild befallen und sich somit in einer Region halten. Auf die Gesundheit von Wildschweinen und Rehen hat die Behörde aber nun mal wenig Einfluss.

Die Impfung ist nicht ganz günstig und müsse bei jedem Tier auch mehrfach wiederholt werden. Von der Tierseuchenkasse gibt es Zuschüsse. Beihilfe zu beantragen, lohnt sich aber nur bei großen Herden: Es gibt einen Euro pro Rind, 65 Cent für Schafe und 40 Cent pro Ziege. Weiteres Problem: Der Impfstoff müsse erst wieder in ausreichender Menge hergestellt werden. Aktuell gebe es Engpässe. Außerdem müsse die Impfung 60 Tage zurückliegen. Aus diesem Grund eröffnet das Land die Möglichkeit, eine Sondergenehmigung zu beantragen, um nichtgeimpfte Tiere zumindest vorübergehend noch verkaufen zu können. Sie gilt bis Ende Februar. Mit dem Nachweis über eine Blutprobe, dass das Tier das Virus nicht in sich trägt, könne es auch über die Restriktionszone hinaus verkauft werden. Gut dran ist, wer schon vor Ausbruch der Krankheit was zum Schutz getan hat: "Wenn die Mutterkuh geimpft ist, überträgt sich der Schutz auch über die Milch auf das Kalb", so Henßler.

Die Restriktionen beim Verkauf hängen außerdem davon ab, wohin die Tiere gehen sollen – und zu welchem Zweck. Bei Schlachttieren, die auf direktem Weg zum Metzger gehen, sind die Beschränkungen weniger strikt. Werden sie über die Grenzen der Sperrzone hinaus exportiert, ist nur eine Selbsterklärung des Bauern notwendig. Darin versichert er, dass sein Hof von der Blauzungen-Krankheit nicht betroffen ist und das Tier keine Anzeichen dafür zeigt.

Bei Nutztieren, etwa Milch- oder Mastvieh, sieht es anders aus. Zum Verkauf über die Sperrzone hinaus ist entweder der Impfnachweis erforderlich oder bis Ende Februar alternativ die Blutprobe in Verbindung mit der Selbsterklärung. Im Zweifelsfall können sich die Tierhalter ans Veterinär- und Verbraucherschutzamt wenden. Auf der Internetseite sind unter Dezernat drei außerdem die Formulare für die Selbsterklärung sowie weitere Informationen und Dokumente abrufbar. Kontakt: Veterinär- und Verbraucherschutzamt des Landratsamts, Reichsstraße 11 in Freudenstadt. E-Mail vetamt@landkreis-freudenstadt.de und Telefon 07441/9 20 42 01.

Weitere Informationen: www.landkreis-freudenstadt.de