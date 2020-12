Kreis Freudenstadt Derzeit 304 akute Coronavirus-Fälle

Stand Sonntag gab es 304 akut infizierte Personen im Landkreis, die sich in Isolierung befinden, was einem Plus von 17 im Vergleich zu Freitag entspricht. Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis insgesamt 2381 Personen positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet.

Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen beträgt 2019 (plus 15). Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen bleibt gleich bei 58. Die meisten Infektionen verzeichnete laut Landratsamt die Stadt Horb mit 574 Fällen, gefolgt von Freudenstadt (460) und den Gemeinde Baiersbronn (308) und Pfalzgrafenweiler (207).