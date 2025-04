1 Ärzte möchte der Kreis mit Stipendien fördern. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Der Landkreis Freudenstadt unterstützt angehende Ärzte und Hebammen mit Stipendien. Bewerbungsschluss ist am 30. April.









Der Landkreis Freudenstadt bietet Medizinstudenten und Hebammen Stipendien an. Ziel des Landkreises ist es, dem zunehmenden Mangel an niedergelassenen Ärzten im ländlichen Raum entgegenzuwirken und die medizinische Versorgung zu sichern, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts.