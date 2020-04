Kreis Freudenstadt Coronavirus: Zwei Todesfälle in Pflegeheim

Newsblog zur Ausbreitung des Coronavirus in der Region

Nach der Entwicklung in den vergangenen Tagen sei dies "zu befürchten" gewesen. Im "Haus am Kurgarten" in Klosterreichenbach seien sieben Bewohner positiv getestet worden, zwei von ihnen mit Vorerkrankungen seien zwischenzeitlich verstorben. Vorsorglich seien von allen Beschäftigten und Bewohnern im Haus Abstriche genommen worden. Ein Teil der Testergebnisse stehe noch aus. Gesundheitsamt und Heimaufsichtsbehörde des Landratsamts stünden in engem Kontakt zum Heimbetreiber. Gemeinsam werde alles unternommen, um eine weitere Ausbreitung des Virus’ im Haus einzudämmen.