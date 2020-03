Kreis Freudenstadt Coronavirus: Urlauberinnen berichten von häuslicher Isolation

Ein Tagesausflug ins Elsass oder ein Skiurlaub in Österreich - für einige Menschen ist das, was noch vor einigen Wochen völlig normal war, zu einer bösen Überraschung geworden. Denn durch den Ausbruch von Covid-19 in Europa bedeutet das für Personen, die innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem Risikogebiet waren, unnötigen Kontakt zu anderen Personen zu vermeiden und zwei Wochen lang zu Hause bleiben zu müssen - auch ohne Krankheitssymptome. Betroffen waren von dieser Regelung etliche Rückkehrer von Skiausfahrten. Besonders nachdem vor Kurzem das Robert Koch-Institut Tirol zum Risikogebiet erklärt hatte, erwischte es einige. So auch drei junge Urlauberinnen, die die Nachricht erhielten, als sie in Sölden auf der Skipiste unterwegs waren. Die drei wollen gerne anonym bleiben. Zwei leben im Kreis - eine von ihnen arbeitet lediglich hier.