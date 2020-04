Kreis Freudenstadt Coronavirus: Mehr Genesene als Infizierte im Landkreis

In Freudenstadt betont man allerdings, dass es sich bei den Kollegen in Calw so wie jetzt auch im eigenen Landkreis nur um eine Schätzung handle. Aber es wird deutlich: Auch hier wird der Deutschlandtrend bestätigt, dass es aktuell mehr Genesene als aktuell Infizierte gibt.

Dennoch gehört der Landkreis Freudenstadt mittlerweile auch deutschlandweit zu einem der stärksten betroffenen Landkreise. "Es ist richtig, dass der Landkreis Freudenstadt in den Inzidenzzahlen der letzten sieben Tage einen sehr hohen Platz einnimmt, dies ist auf die in den vergangenen Tagen festgestellten Positiv-Testungen in den Alten- und Pflegeheimen zurückzuführen", berichtet Eisele. Die Nachverfolgung der Kontaktpersonen und die Identifizierung des Ansteckungspunkts funktioniere aber weiterhin, sodass es keinen Grund "für weitere, spezielle Maßnahmen" gebe.

Hotspot Baiersbronn

Neben den Pflegeheimen gibt es laut Kreis nur einen großen "Hotspot": Baiersbronn. Fast ein Drittel aller Infizierten kommen aus dieser Gemeinde. Die Landkreis-Sprecherin schreibt: "Es ist richtig, dass in der Gemeinde Baiersbronn eine verhältnismäßig hohe Anzahl an positiv getesteten Personen zu verzeichnen ist. Dies hat mehrere Gründe, die wir aus der Nachverfolgung der Kontaktpersonen und der Suche des Infektionsursprungs kennen." Eine Komplett-Testung in allen Altersheimen ist übrigens bisher nicht vorgesehen. "Wir richten uns streng nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und nehmen die Tests in den Heimen nach Indikation vor, das heißt wir untersuchen in Einrichtungen, in denen Anhaltspunkte für Verdachtsfälle vorliegen."

Test-Zahl unklar

W ie viele Tests insgesamt im Landkreis gemacht wurden, könne man nicht sagen, so Eisele, da die niedergelassenen Ärzte hierfür verantwortlich seien. "Wir können Ihnen aber sagen, dass alleine in der zentralen Abstrichstelle in Baiersbronn täglich über 100 Abstriche vorgenommen wurden. Weitere Abstriche werden im Krankenhaus und von niedergelassenen Ärzten vorgenommen - beispielsweise in den Heimen. Die Zahl der insgesamt durchgeführten Tests ist daher nicht belastbar zu ermitteln."

Vier Intensiv-Patienten

Und wie ist die Lage im Freudenstädter Krankenhaus? Stand Freitag sind im Klinikum Freudenstadt 29 Patienten auf der Isolierstation. Eine intensivmedizinische Versorgung mit Beatmung sei bei vier Patienten notwendig, berichtet die Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH (KLF). Regulär stehen im Klinikum Freudenstadt zehn Intensivbetten zur Verfügung. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Kapazität um zehn Betten erhöht, so dass 20 Intensivplätze mit Beatmung zur Verfügung stehen.

Schutzausrüstung

Schwierigkeiten gibt es weiterhin bei den Schutzausrüstungen. Eisele: "Entgegen den Ankündigungen des Bundes und des Landes, dass wir von dort genügend Schutzausrüstung zur Verteilung im Landkreis erhalten, treffen diese Lieferungen leider nur spärlich und mengenmäßig unvorhersehbar ein. Deshalb haben wir auf Kosten des Landkreises zusätzliche Schutzausrüstung beschafft, die ersten Lieferungen sind zwischenzeitlich auch eingetroffen, weitere sind bestellt und werden zeitnah geliefert." Diese Schutzausrüstungen würden nach medizinischer Notwendigkeit, vorrangig an das Krankenhaus, die Infektpraxis in Dornstetten, die zentrale Abstrichstelle in Baiersbronn und im Anschluss an Pflegeheime, ambulante Pflegedienste, Hebammen, Zahnärzte, Physiotherapieeinrichtungen und weitere verteilt. Für die Ausstattung der verschiedenen Praxen der niedergelassenen Ärzte mit Schutzausrüstungen ist die Kassenärztliche Vereinigung (KV) zuständig.