Kreis Freudenstadt Corona-Verordnung kommt zu spät

Newsblog zur Ausbreitung des Coronavirus in der Region

Doch nicht nur DEHOGA und Co. waren aktiv: Nicht zuletzt hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann selbst in einer Pressekonferenz am Sonntagnachmittag die weitreichenden Maßnahmen angekündigt. Nur: Zu diesem Zeitpunkt existierte die entsprechende Verordnung noch lange nicht und eine Pressemitteilung ist für eine Kommune nun mal kein Handlungsleitfaden. Und genau da liegt für Osswald der Hund begraben. "Es wäre gut gewesen, die Verordnung nicht erst nach der Pressekonferenz des Ministerpräsidenten vorzubereiten, sondern parallel dazu." Er wisse um die Schwierigkeit, eine juristisch wasserdichte Verordnung auf die Beine zu stellen, betont Osswald. "Das schüttelt man nicht eben so aus dem Ärmel." Auch sei er sich der Ausnahmesituation mitten in der Corona-Pandemie bewusst. "Ich kritisiere weder die Menschen, die dort arbeiten, noch die Arbeit an sich. Aber für uns als Kommune wäre es einfach besser gewesen, wenn zwischen Zustellung und Inkrafttreten der Verordnung noch ein Tag dazwischen gewesen wäre."

Empfinger Bürgermeister wettet auf Facebook mit Bürgern

Das hätte wohl auch Ferdinand Truffner begrüßt. Der Empfinger Bürgermeister versüßte sich das stundenlange Warten auf die jüngste Verordnung mit einer Wette. Er postete auf der Facebook-Seite seiner Gemeinde folgendes: Gemeinde Empfingen "...ist mal frech und wettet eine Kiste #bier (egal welcher Marke - ob Brauerei Schimpf, Alpirsbacher Klosterbräu oder Hochdorfer), dass das Land Baden-Württemberg die Vereinbarungen mit dem Bund wieder um 23:25 Uhr "zumailt" und diese dann ab 0:00 Uhr gelten sollen - es lebe die deutsche Bürokratie." Der Post endet mit einem Zwinker-Smiley und der Frage: "Wer hält dagegen?"

Offenbar niemand. Denn am Montag postet Truffner die Auflösung: "PS.: Eingang um 00:38 Uhr - da bleibt das Bier wohl im Rathaus."

Auf offiziellem Weg hätte die Corona-Verordnung übrigens auch das Freudenstädter Rathaus nicht vor Mitternacht erreicht, bestätigt Osswald. Die Mail der Landesregierung habe man ebenfalls erst erhalten, als die Verordnung offiziell bereits in Kraft gewesen sei.