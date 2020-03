Kreis Freudenstadt Corona-Test: Beim Abstrich bleibt man im Auto sitzen

Die Praxis wurde ausgewählt, weil sie mit ihren vielen Ärzten und Mitarbeitern in der Lage sei, diese Aufgabe zu stemmen. Beschlossen wurde dies bei einem Treffen von Vertretern der Kreisärzteschaft, des Ärztenetzwerks, des Krankenhauses und des Gesundheitsamts am Dienstagabend.

Für den Fall, dass mehr als nur einzelne Verdachtsfälle auftreten, wurde am Freitag am Krankenhaus in Freudenstadt ein Zelt aufgestellt, in dem – wie bei Drive-In-Restaurants – Betroffene vorbei fahren und den Abstrich vornehmen lassen. Man wolle vorbereitet sein, falls die Ansteckungszahlen zunehmen, sagte Landrat Klaus Michael Rückert.

Am Krankenhaus wird Zelt aufgestellt

Ausgearbeitet wurde das Verfahren von der Kassenärztlichen Vereinigung im Landkeis Freudenstadt, dem Ärztenetzwerk Freudenstadt, dem Gesundheitsamt und dem Krankenhaus.

Man bereite sich darauf vor, dass auch im Landkreis Corona-Fälle auftreten, und er sei dankbar, dass sich so kurzfristig ein System aus dem Boden stampfen ließ, sagte Rückert. Es sei aber kein Katastrophenfall, betonte er. Mit dem Zelt, das der Katastrophenschutz und das Rote Kreuz bereitstellten, wolle man aber gewappnet sein.

Wichtig sei es, dass bei einem Verdachtsfall niemand in die Arztpraxis gehe, sondern vorher anrufe, sagte von Meißner. Wenn sich der Verdacht nämlich bestätige, müsste die Praxis geschlossen werden, was schlecht für die Versorgung der anderen Patienten sei.

Die Entscheidung für einen Abstrich sei Ärztesache, die sich dabei an den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts, was die Wahrscheinlichkeit einer Infizierung angeht, orientieren. Übernahmen bis vor Kurzem die Krankenkassen nur bei Fällen, die die Anforderungen des RKI erfüllen, die Kosten für den Test, steht diese Entscheidung nun im Ermessen des Arztes.

Schutzausrüstung von Handwerkern reicht aus

Damit hätte sich auch das Problem eines Bürgers gelöst. Dieser war beruflich bei einer Firma in Pfronten in Allgäu, bei der später ein Mitarbeiter positiv auf den Coronavirus getestet wurde. Dass der Mann aus dem Kreis nicht getestet wurde, hatte in seinem Umfeld Verwunderung ausgelöst, zumal er danach Erkältungssymptome aufwies. Dies geschah aber vor den neuen Regelungen der Hausärzte im Kreis und des RKI.

V on Meißner appellierte an die Handwerker im Kreis einen Teil ihrer Schutzausrüstung abzugeben. Für die Abstriche brauche es nämlich Schutzkleidung, die auch bei Arbeiten mit Schimmel, Feinstaub oder Asbest eingesetzt würde, insbesondere FFP2-Masken und Schutzanzüger der Kategorie III. Handwerker könnten sich mit den Ärzten am Spritzenhaus in Verbindnug setzen.

Matthias Meier, Geschäftsführer des Krankenhauses Freudenstadt, sagte, dass Besuche im Krankenhaus nach Möglichkeit reduziert werden sollten, damit nicht jeder Keim reinkomme. Das Krankenhaus sei aber für alle Fälle offen und auch mit Isolierungen von Patienten habe man Erfahrungen.

Man habe es in der Praxis vor allem mit Influenza und der Angst vor Corona zu tun, sagte Matthias Kraft vom Ärztenetzwerk Freudenstadt. Es brauche kein zusätzliches Desinfektionsmittel, es reiche, sich ordentlich die Hände zu waschen, betonte er.

Unter normalen Umständen würde man bei den Symptomen von Corona keinen Abstrich nehmen, aber es gehe ja darum, dass es nicht weiter verbreitet werde. Man habe sich für die Lösung mit dem Auto entschieden, weil die meisten, die in den Risikogebieten waren, auch mobil seien, sagte von Meißen. Da sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie ein Auto haben oder sich zumindest fahren lassen können.

Die Rettungsdienste seien darauf vorbereitet, Corona-Erkrankte zu tansportieren. Allerdings müssten die Fahrzeuge danach lange gesäubert werden, sagte Rückert.

Axel Schneider, der Leiter des Gesundheitsamts Freudenstadt sagte, dass Betroffene für eine gewisse Zeit im häuslichen Bereich bleiben sollten. Der Begriff Quarantäne sei da aber fehl am Platz. Es gehe darum, Kontakte zu vermeiden.

Weitere Informationen: www.aerzte-vorort.de und www.rki.de