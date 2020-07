Kreis Freudenstadt Corona-Infektionen aus Osteuropa mitgebracht

Schon zuvor hatte es nach wochenlanger Ruhe, in denen der Landkreis offiziell coronafrei war, vier frische Fälle der neuartigen Lungenkrankheit gegeben. Die betreffenden Personen hatten sich auf dem Balkan aufgehalten. Auf Anordnung der Gesundheitsbehörden befinden sie sich in Quarantäne. Aktuell sind es etwa eine Hand voll aktive Fälle im Landkreis.

Mittlerweile gibt es lokal aufbereitete Daten zu den Patientenzahlen. 587 Menschen aus dem Landkreis haben sich seit März angesteckt, zumindest sind das die nachgewiesenen Fälle. Etwa 56 Prozent davon sind männlich. Eine Altersgruppe ragt aus den Patientenzahlen heraus: die der 55- bis 59-Jährigen mit mehr als 70 Fällen.

Kinder bis 14 sind quasi Infektionsfrei

Zweitstärkste Gruppe sind Einwohner im Alter von 50 bis 54 Jahren mit mehr als 60 Infektionen, gefolgt von den 45- bis 49-Jährigen sowie den 60- bis 64-Jährigen mit jeweils über 40 Nachweisen. Kinder bis 14 Jahren spielen praktisch keine Rolle im Infektionsgeschehen. Auch auf Jugendliche und junge Erwachsene von 15 bis 19 Jahren entfallen wenig entdeckte Infekte. Ob sie eine bessere Immunabwehr haben, seltener mit dem Virus in Kontakt kommen oder die Krankheit bei ihnen einfach einen so milden Verlauf nimmt, dass sie sie gar nicht bemerken, lässt sich aus der Statistik nicht herauslesen.

Ab dem Alter von 20 Jahren ziehen die Fallzahlen dann jedoch an. Hier schlagen sicher die Reisegruppen durch, die sich den Virus in den Skigebieten in Tirol eingefangen und die Krankheit mit in den Kreis gebracht hatten. In der Altersklasse der 65- bis 74-Jährigen flacht sich die Kurve wieder ab, um bei den Menschen zwischen 80 und 94 wieder deutlich zu steigen. Darin spiegeln sich vermutlich die Ausbrüche der Krankheit in den Alten- und Pflegeheimen wider.

Jüngster Covid-Todesfall war 63 Jahre alt

Den höchsten Preis der Pandemie bezahlen auch im Landkreis die Senioren. 38 Menschen, die positiv auf Corona getestet worden waren, sind seit Ausbruch der Pandemie gestorben. Die jüngste Person, die entweder durch oder mit Covid-19 starb, war 62 Jahre alt, die älteste 100. Der Großteil der Todesfälle – im Summe rund 30 an der Zahl – betraf Frauen und Männer im Alter zwischen 78 und 91 Jahren.