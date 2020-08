Kreis Freudenstadt Corona: Fünf Patienten im Krankenhaus

Dies teilte das Landratsamt am Montag auf Nachfrage mit. Weitere Covid-19-Infekte waren über das Wochenende nicht gemeldet worden. Dennoch befinden sich fünf Infizierte im Krankenhaus in Freudenstadt – vier würden auf der Isolierstation behandelt, eine auf der Intensivstation.

Das Internetportal "Die Zeit" hatte am 31. Juli in einer interaktiven Karte gemeldet, dass die Intensivstation der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt (KLF) mit zehn Plätzen voll belegt sei, darunter drei Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Am Montag ist dort von zwölf Intensivplätzen die Rede, ferner von vier freien Betten und fünf Corona-Patienten.