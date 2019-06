Kreis Freudenstadt Borkenkäfer schwärmen aus

Darauf weist das Landratsamt Freudenstadt hin. Die sommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage nutzt auch der Schädling, um seine Überwinterungsbäume zu verlassen und um sich neue Fichten oder Tannen als Brutbäume zu suchen. Für alle Waldbesitzer sei dies die Zeit für Kontrollen und Suche nach frischem Käferbefall, so das Kreisforstamt.

Bei Fichte und Weißtanne seien Harztröpfchen am Kronenansatz, braunes Bohrmehl am Stammfuß oder an Rindenschuppen oder gar Spechtabhiebe Anzeichen dafür. Aber auch sich schnell verfärbende Kronen von Fichten und Weißtannen deuten darauf hin, dass sich die Schädlinge eingenistet haben. Nicht jeder Fichten- oder Tannenbestand sei gleichmäßig befallen. Besonderes Augenmerk solle bei der Kontrolle vor allem auf Beständen liegen, die im vergangen Jahr bereits vom Borkenkäfer befallen waren sowie lockere und sonnige Nadelwälder. Aber auch durch Schneebrüche, Windwürfe oder Kronenabbrüche geschädigte Bestände würden vom Borkenkäfer bevorzugt befallen. Hinzu komme, dass die Bäume vom Hitzesommer 2018 noch geschwächt seien und die Niederschlagsmenge im Winter nicht ausgereicht habe, um die Wasserspeicher der Waldböden wieder aufzufüllen – optimale Bedingungen für die Käfer, die eine sehr hohe Vermehrungsrate aufweisen. Aus einem Tier können sich innerhalb eines Jahres drei Generationen mit bis zu 8000 Nachkommen entwickeln.

Befallene Bäume müssten so schnell wie möglich eingeschlagen werden. Befallenes Holz solle aus dem Wald gebracht oder Käfer unschädlich gemacht werden. Ein schneller Verkauf der Stämme sei aufgrund der immer noch angespannten Holzmarktlage in ganz Europa und der verringerten Abfuhrkapazitäten oft nicht möglich. Vor jedem Holzeinschlag solle daher vorab mit den Revierleitenden Kontakt aufgenommen werden. Sie hätten Tipps parat.