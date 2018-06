Kreis Freudenstadt Blitzschlag legt Fabrik kurzzeitig lahm

Betroffen von dem Gewitter mit teils ergiebigen Regenfällen war offenbar vor allem der Raum Baiersbronn, Freudenstadt und Seewald. Laut Polizei rückten die Feuerwehren dort zu sechs Einsätzen aus.

Einen Blitzeinschlag mit Folgen gab es in Baiersbronn. Um 18.50 Uhr krachte er in die Trafostation der Kartonagefabrik im Sägmühleweg. Es kam zu einer Überlastung des Netzabschnitts. Der Walzenteil einer Fertigungsstraße im Fabrikgebäude habe sich überhitzt, laut Polizei fing Kartonage Feuer. Der Brand sei allerdings klein gewesen. Der Brandmelder löste Alarm aus und setzte die Sprinkleranlage in Gang. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit 40 Kräften und fünf Fahrzeugen angerückt war, war der Brand bereits erloschen.

Produktion läuft bereits wieder