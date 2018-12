Kreis Freudenstadt Bleibt BaWü-Ticket die günstigste Option?

Lydia Tolksdorf vom Baden-Württemberg-Tarif sagt, was das neue Preissystem kann: "Der BW-Tarif gilt für alle Fahrten in Nahverkehrszügen inklusive S-Bahnen und Regiobussen. Die Nutzung von Stadt- und Straßenbahnen sowie Bussen am Start- und Zielort ist mit eingeschlossen."