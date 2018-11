Kreis Freudenstadt Berufsschulen rüsten digital auf

Landrat Klaus Michael Rückert sprach von einem "respektablen Paket", das die Berufsschulen "voranbringt". Offensichtlich kam das Sonderprogramm zur Digitalisierung der Berufsschulen erst in den jüngsten Wochen endgültig auf den Weg; im ersten Entwurf des Haushaltsplans war der Betrag noch nicht eingepreist. Rückert sagte, der Kreis müsse diese Investition zusätzlich "draufsatteln", die werde den Etat aber "nicht kollabieren" lassen, zumal sie über drei Jahre bis 2021 gestreckt wird. Von den Fraktionen wurde die Lösung begrüßt. Auf Nachfrage aus der Runde erklärten die vier anwesenden Schulleiter, dass nur Geld für die einzelnen Schritte abgerufen werde, wenn die jeweilige Schule auch in der Lage sei, sie umzusetzen. Bestehende W-Lan-Netze an Schulen hätten sich in den vergangenen vier Jahren seit Aufbau des ersten W-Lans als stabil erwiesen – und als sicher. Ein Netz sei zeitweise zu Testzwecken geöffnet worden, was jedoch zu unkontrollierten Zugriffen geführt habe. Jetzt könnten sich nur noch befugte Nutzer einwählen – mit registrierten Geräten.