Kreis Freudenstadt Beim Müllproduzieren auf erstem Platz

Kreis Freudenstadt - Der Kreis Freudenstadt hat in der Abfallbilanz des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 2019 einen sehr guten Platz belegt - wie auch schon in den Vorjahren, teilt das Landratsamt mit. In der Gruppe der ländlichen Kreise steht der Landkreis Freudenstadt mit 72 Kilogramm Haus- und Sperrmüll pro Einwohner wieder an erster Stelle.