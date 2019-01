Kreis Freudenstadt Backbone-Ausbau: Vertrag unterzeichnet

Christoph Müller stimmte dem ausdrücklich zu: "Die Netze BW hat in den vergangenen Jahren bereits in vielen Kommunen Leerrohranlagen zur Belegung mit Glasfaserkabeln verlegt und so die erforderliche Infrastruktur bereitgestellt. Wir freuen uns sehr, als strategischer Partner nun auch den Landkreis Freudenstadt dabei zu unterstützen, eine schnelle Internetversorgung für die Haushalte und Betriebe in der Region zu verwirklichen."

Die Ausschreibung umfasst den Ausbau des Breitbandnetzes zwischen den 16 Städten und Gemeinden des Landkreises Freudenstadt. Der Ausbau untergliedere sich in den außerörtlichen und innerörtlichen Ausbau des Netzes. Hierbei werden im Rahmen des innerörtlichen Ausbaus auch die Zugangsnetze entlang der Backbone-Trassen inklusive der Anrainer-Hausanschlüsse mit realisiert. Mitte des Jahres soll der Start für den innerörtlichen Backbone-Ausbau inklusive Hausanschlüsse entlang der innerörtlichen Backbone-Trasse erfolgen.