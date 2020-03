Kreis Freudenstadt Arzt: Zahl der Corona-Infizierten wird steigen

Mehr zur Ausbreitung von Covid-19 in unserem Newsblog.

Die Hausärzte im Landkreis Freudenstadt verfahren seit Mittwoch nach einem bestimmten System, um mit dem Virus Infizierte zu identifizieren. Betroffene sollen sich zunächst telefonisch bei ihrem Hausarzt melden. Dieser entscheidet, ob der Verdacht berechtigt ist, und benachrichtigt gegebenenfalls die Praxis am Spritzenhaus in Baiersbronn. Diese kontaktiert noch am selben Tag den Betroffenen, um spätestens einen Tag später einen Abstrich zu nehmen.

Zahl wird weiter steigen

In der vergangenen Woche habe man 22 Abstriche genommen, erklärte Wolfgang von Meißner, der als Arzt in der Praxis tätig ist, auf Anfrage unserer Zeitung. Bis zum späten Montagnachmittag waren es 32 weitere. Von Meißner geht davon aus, dass die Zahl noch weiter steigt.

Auch Matthias Kraft, Arzt in Freudenstadt und Vorsitzender des Ärztenetzes, geht davon aus. In seiner Praxis hätten sich drei Patienten gemeldet, die in Südtirol Skifahren waren. Ein ganz wichtiger Punkt sei, dass diese Patienten nicht in die Praxis kommen, denn bei einem bestätigten Fall müsste diese dann schließen. Die Ereignisse überstürzten sich derzeit, man müsse die Maßnahmen von Tag zu Tag anpassen, so Kraft. Für die Ärzte sei die Entnahme der Abstriche bisher noch zu bewältigen, betonte Wolfgang von Meißner. Das Problem bestehe eher in den zu knappen Laborkapazitäten. "Die Laboruntersuchung dauert etwa fünf bis sechs Stunden, sodass normalerweise am selben Tag ein Ergebnis vorliegen würde. Wegen der hohen Nachfrage liegt die Wartezeit aber momentan bei drei Tagen", erklärte der Arzt. Daher werde auch eine Untersuchung nur dann vorgenommen, wenn Betroffene tatsächlich in Risikogebieten waren und auch Symptome aufweisen. "Ohne Symptome ist ein Test sinnlos, da er in der Regel kein positives Ergebnis anzeigen wird", sagt von Meißner. "Wir können nicht jeden testen, der gerade aus dem Urlaub in Südtirol zurückgekommen ist. Dafür haben wir nicht die Laborkapazitäten." Bei schwerwiegenden Symptomen ist jedoch auch außerhalb der regulären Sprechzeiten die bundesweite Rufnummer 116 117 des kassenärztlichen Notdiensts erreichbar.

Für den Fall, dass die Verdachtsfälle weiter zunehmen, wurde am vergangenen Freitag am Krankenhaus in Freudenstadt ein Zelt aufgestellt, bei dem Patienten vorbeifahren und Abstriche vornehmen lassen können. Auf Nachfrage unserer Zeitung gab das Krankenhaus aber keine näheren Auskünfte zur Zahl der dort gemeldeten Verdachtsfälle. Auswirkungen auf den Alltag zeigen sich auch im Kreis Freudenstadt beim Lebensmitteleinkauf. In Folge der Corona-Krise stehen Kunden in den Supermärkten zur Zeit öfters vor leeren Regalen. Durch Hamsterkäufe sind viele Waren vergriffen.

Feuerwehr ist vorsichtig

Währenddessen werden zahlreiche Veranstaltungen im Landkreis abgesagt. Das Gesundheitsministerium hat empfohlen, Veranstaltungen ab einer Größe von 1000 Personen vorsorglich abzusagen. Doch auch viele kleine werden verschoben oder abgesagt. Der Kreisbrandmeister der Freudenstädter Feuerwehr gab die Empfehlung aus, Versammlungen vorsorglich abzusagen. Sollte sich nach den Zusammenkünften ein Corona-Fall herausstellen, müssten unter Umständen die Anwesenden unter Quarantäne gestellt werden und wären somit nicht einsatzbereit. "Wenn unsere Gemeindefeuerwehr ausfällt, haben wir ein Problem", fasst Sabine Eisele, Pressesprecherin des Landratsamts, die Lage zusammen.

Der Kreisfeuerwehrverband Freudenstadt folgt dieser Empfehlung und hat die Dienstversammlung der Kommandanten und Abteilungskommandanten und die Versammlung des Kreisfeuerwehrverbands im Landkreis Freudenstadt am 28. März abgesagt. Auch die Feuerwehr Freudenstadt hat die Versammlung der Abteilung Freudenstadt und der Gesamtwehr verschoben.