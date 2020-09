Kreis Freudenstadt AOK warnt vor hochansteckender Hautinfektion

Die Ursache der Erkrankung sind Bakterien, die sich in der Haut ausbreiten und das Gewebe zerstören. Das auffallendste Merkmal von Impetigo contagiosa sind die "honiggelben" Krusten auf rotem Grund.

"Es wird zwischen einer kleinblasigen und einer großblasigen Variante unterschieden. Beide Formen beginnen zunächst mit roten Flecken überwiegend im Gesicht. Auf den Flecken bilden sich rasch mit Flüssigkeit gefüllte Bläschen, die anschließend platzen und verkrusten", erklärt Hautärztin Gudula Kirtschig. Kinder zwischen einem und neun Jahren seien aufgrund ihrer zarten Haut und einer erhöhten Anfälligkeit für Verletzungen am häufigsten betroffen.

Neben Kindern sind besonders Menschen mit einer vorgeschädigten Haut empfänglich für die Bakterien. "Kratzen sollte unbedingt vermieden werden, da die Bakterien ansonsten weiterverbreitet werden", rät die AOK-Ärztin. Sie empfiehlt auf die Hygiene zu achten, die Hände regelmäßig zu waschen und Fingernägel kurz zu schneiden. Kleidung und Handtücher sollten nur vom Betroffenen genutzt und nach Gebrauch heiß gewaschen werden.

Bei konsequenter Behandlung heilt die Impetigo contagiosa in der Regel folgenlos aus. Um eine Verbreitung zu verhindern, bestehen laut Infektionsschutzgesetz besondere Regeln für Erkrankte in öffentlichen Einrichtungen. Demnach müssen die Leitungen von Gemeinschaftseinrichtungen das zuständige Gesundheitsamt unverzüglich benachrichtigen, wenn in ihrer Einrichtung betreute Personen oder Beschäftigte an Impetigo contagiosa erkrankt sind oder der Verdacht besteht.