Kreis Freudenstadt Am Montag Baustelle um Garrweiler Brücke

Danach werde dieser Abschnitt für rund vier Wochen wieder für den Verkehr freigegeben. Ab dem 1. Juli werden in beiden Straßenabschnitten Asphaltarbeiten ausgeführt, so das RP. Begonnen wird bei der Zufahrt zum Campingplatz. Für diese Arbeiten müsse dann auch wieder der Abschnitt zwischen der "Garrweiler Brücke" und dem Campingplatz voll gesperrt werden. Die gesamten Bauarbeiten an der L 362 sollen bis zum 26. Juli abgeschlossen werden. Die Umleitungsstrecke : Nagold – Altensteig – Garrweiler –­ Grömbach –­ Wörnersberg: Die Umleitung erfolgt über die L 404 (ehemals B 28) bis zum Knotenpunkt Pfalzgrafenweiler, weiter zur K 4726 nach Edelweiler, Wörnersberg und Grömbach zur K 4728 und über Garrweiler zur L 362 sowie umgekehrt. Verkehrsstrom Nagold – Altensteig – Seewald – Erzgrube: Der Verkehr wird über die Umgehung Altensteig L 404 (ehemals B 28) bis zum Knotenpunkt Hallwangen und weiter zur K 4775 bis nach Erzgrube und umgekehrt geführt. Nagold – Altensteig – Seewald – Hochdorf: Die Umleitung erfolgt von der K 4784 über die K 4333 nach Fünfbronn und Simmersfeld über die L 351 nach Altensteig und umgekehrt. Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.