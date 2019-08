Kreis Freudenstadt Abfallbilanz: Weniger Müll pro Kopf gibt es nirgends

Der Landkreis Freudenstadt schnitt in der aktuellen, 30. landesweiten Abfallbilanz des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 2018 wie schon im Vorjahr sehr gut ab, wie das Landratsamt mitteilt. In der Gruppe der ländlichen Kreise steht der Landkreis Freudenstadt mit 74 Kilogramm Haus- und Sperrmüll pro Einwohner an erster Stelle.

Beim landesweiten Vergleich der Hausmüllabfälle liegt der Kreis Freudenstadt mit 52 Kilogramm pro Einwohner um elf Kilogramm hinter dem zweitplatzierten Landkreis Calw. Der Landesdurchschnitt beträgt 140 Kilogramm pro Einwohner.

Dieser Erfolg sei, so das Landratsamt, nur durch die Mithilfe der Bürger möglich. Das Ministerium hat das Jubiläum der Abfallbilanz zum Anlass genommen, einen Rückblick auf die vergangenen 30 Jahre in der Abfall- und Kreislaufwirtschaft zu werfen. Aus einer Abfallbeseitigung mit zunehmenden Müllbergen und knapp werdendem Deponievolumen entwickelte sich eine moderne und nachhaltige Kreislaufwirtschaft.