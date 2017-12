Kreis Freudenstadt Ab 2018 kommt der Erbschein vom Gericht

Die Reform erfolgt auf Anstoß der EU und beseitigt den Sonderstatus von Baden-Württemberg. Die neue Arbeitsteilung gilt in allen anderen Bundesländern längst. Michael Groß, Direktor des Amtsgerichts Freudenstadt, bezeichnet den Systemwechsel als größte Justizreform in Baden-Württemberg seit Jahrzehnten.

Hinter den Kulissen wurde viel gearbeitet, wovon die Bürger aber nicht viel mitbekommen haben. Bis zum 31. Dezember werden die Fälle nach gewohnten Zuständigkeiten bearbeitet. Zeitgleich wurde im Hintergrund die neue Organisationsform aufgebaut. "Das treibt uns schon seit geraumer Zeit kräftig um, aber in diesem Jahr wurde es dann akut", sagt Groß.

Den Aufbau der neuen Struktur am Amtsgericht organisiert Hans Kern. Die neuen Abteilungen werden im bisherigen Notariatsgebäude in Freudenstadt untergebracht. Es befindet sich in der Reichsstraße 2, Ecke Bahnhofstraße. Das Haus wurde umgebaut und mit einem barrierefreien Eingang versehen. Die Bauarbeiten liefen glatt. "Von der Gebäudesubstanz her hatten wir relativ Glück gehabt", sagt Groß.

Darüber hinaus mussten die Daten in die EDV des Gerichts eingespeist werden, die mit einem anderen System arbeitet als die Notariate. Außerdem geht es nicht ohne Papier: Rund 860 laufende Meter Akten der bisherigen Bezirksnotariate wurden nach Freudenstadt geschafft. Kern sagt, die Notare seien angehalten worden, vor dem Umzug kräftig auszumisten. Dennoch reicht der Platz in der Reichsstraße nicht aus, alle aktuellen oder noch gültigen Unterlagen unterzubringen. Das Gericht hat deshalb einen Registraturraum im ehemaligen Schlott-Gebäude angemietet.

Für Bürger ändert sich nicht viel

Laut Kern bleiben die Gebühren dieselben. Auch sonst ändere sich für die Bürger nicht viel. Beispiel Erbfall: Die Meldung eines Todesfalls geht nach wie vor an das zuständige Standesamt, das Standesamt macht Meldung an das zuständige Nachlassgericht – früher Notariat, nun eben Amtsgericht. Es stellt auch den Erbschein aus. Gibt es in der Folge eine Änderung zu beurkunden, erfolgt dies über den freien Notar. Die Grundbuchämter wurden bereits im vorigen Jahr abgezogen und zentralisiert. Für den Kreis Freudenstadt ist das Amtsgericht Sigmaringen zuständig. Das Grundbuch-Zentralarchiv befindet sich laut Kern in Kornwestheim.

Die Verantwortlichen im Amtsgericht Freudenstadt hoffen auf einen reibungslosen Übergang, die Bediensteten würden jedenfalls ihr Möglichstes dafür tun. Dennoch könne es in den ersten Monaten zu Verzögerungen kommen. Es gebe noch Schulungen, und eine Einarbeitungszeit werde sicher auch folgen, bis sich alles wieder eingespielt hat. Kern sagt, eine "gewisse Anspannung" sei da. Aber was habe getan werden können, sei getan worden. "Der Berg wird kleiner", so Kern. Direktor Groß beschreibt die Stimmung in seiner Behörde so: "Im Prinzip sind dann auch alle froh, wenn es endlich losgeht."

Die neuen Abteilungen des Amtsgerichts Freudenstadt werden im bisherigen Notariatsgebäude untergebracht, Reichsstraße 2 in Freudenstadt. Die Adresse für Besucher lautet Reichsstraße 2 in 72250 Freudenstadt. Postadresse ist künftig ausschließlich die Anschrift des Hauptgebäudes: Stuttgarter Straße 15 in 72250 Freudenstadt. Die neuen Abteilungen werden künftig von den Notaren Joachim Bühler, Adolf Gärtner (beide Freudenstadt), Klaus John (Baiersbronn) und Birgit Wolfangel (Horb) geleitet. Die weiteren Mitarbeiter waren bisher beim Notariat Freudenstadt beschäftigt. Je eine Mitarbeiterin der Notariate Alpirsbach, Baiersbronn und Dornstetten kommen dazu.