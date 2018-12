Kreis Freudenstadt 24-Höfe: Hat Wolf Kalb gerissen?

Bei einer Drückjagd am Dießener Haidenhof wurde offenbar darüber gesprochen, dass vor einigen Tagen ein Wolf auf einer Wiese bei 24-Höfe gerissen habe. Es soll auch Handy-Videos geben, die dies bestätigen. Fotos von dem toten Kalb mit deutlichen Fresspuren am Hinterleib kursieren im Internet denn auch.

Beim Kreisforstamt in Freudenstadt wurde allerdings kein angeblicher Wolfs-Riss in 24-Höfe gemeldet, wie Pressesprecherin Sabine Eisele auf Nachfrage unserer Zeitung sagte.

Kurt Wößner, Ortsvorsteher von 24-Höfe, kann sich normalerweise auf die "Buschtrommeln" in seinem Ort verlassen. Er habe allerdings, so sagt er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, lediglich davon gehört, dass in 24-Höfe ein Kalb gefunden wurde, dass aber schon tot gewesen sei, bevor es von Raubtieren angefressen wurde. Die Mitteilung liege aber schon etwa zwei Wochen zurück, neuere Informationen habe er nicht bekommen.