Kleinflugzeug bei Weilheim an der Teck abgestürzt – Pilot tot

5 Im Kreis Esslingen ist am Samstag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Spezialisten der Polizei waren schnell vor Ort. Foto: SDMG/Kaczor

Im Kreis Esslingen ist am Samstagvormittag ein Flugzeug abgestürzt. Dabei kommt der Pilot ums Leben. Was bislang bekannt ist.









Ein Kleinflugzeug ist in der Nähe von Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) abgestürzt. Dabei ist ein 78 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Das teilten Polizei und Feuerwehr mit. Weitere Insassen haben sich bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht in dem Ultraleichtflugzeug befunden.