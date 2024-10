Kreis-DRK in Geislingen: 150 Rotkreuzler beim Fortbildungstag

1 Hier steht der Umgang mit der Patiententrage im Mittelpunkt. Foto: DRK

Der zentrale Fortbildungstag des DRK-Kreisverbandes Zollernalb in Geislingen war ein voller Erfolg: Rund 150 DRK-Angehörige, wie auch Vertreter des DLRG, bildeten sich ganztätig fort. Dabei hatte der Organisator, Ausbildungsleiter Wolfgang Dieter, allerlei Referenten zu unterschiedlichen Themen organisiert. Bei vielen Themen gilt es für die DRK-Angehörigen, am Ball zu bleiben: Ob Reanimationen, die Einweisung an neuen Geräten oder bei der Bildung durch Fachvorträge.