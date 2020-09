Kreis Calw Wer hatte Kontakt zu Corona-Infiziertem?

In den vergangenen Wochen - genauer: vor dem 29. August 2020 - hat im Raum Calw eine Gruppe aus Irland im Rahmen von Haustürgeschäften Werkzeuge und Werkzeugkoffer an Privatpersonen und Werkstätten verkauft. Wie dem Gesundheitsamt im Landratsamt Calw nun mitgeteilt wurde, ist eine der Personen auf der Rückreise nach Irland positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden. Die Gruppe hält sich derzeit nicht mehr in Deutschland auf.

Personen, die im genannten Zeitraum länger Kontakt zu einer irischen Gruppe im Raum Calw hatten, ohne dass ein Mund-Nasen-Schutz getragen wurde, und nun befürchten, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollten sich zur Vereinbarung eines Testtermins via E-Mail an corona-test@kreis-calw.de beim Gesundheitsamt im Landratsamt Calw melden.