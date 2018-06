Kreis Calw Weniger Arbeitslose registriert

Gegenüber Mai 2017 verzeichnete die Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim, gemeinsam mit den Agenturen Aalen, Mannheim und Ulm, den stärksten Abbau der Arbeitslosigkeit in ganz Baden-Württemberg.

"Sollte die Konjunktur so stabil bleiben und unsere Qualifizierungs- und Vermittlungsaktivitäten wie geplant greifen, könnten wir noch in diesem Jahr die 10 000er-Marke unterschreiten", so Martina Lehmann, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim.

Die Arbeitslosenquote (zivile Erwerbspersonen) ging im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent zurück. Im Mai 2017 lag sie noch bei 3,6 Prozent.