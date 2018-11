Kreis Calw Volksbank dünnt ihr Filialnetz aus

Wie Vorstandsvorsitzender Wolfgang Klotz in Böblingen bekannt gab, machen im Kreis Böblingen zudem die Geschäftsstellen Altdorf, Sindelfingen Goldberg, Böblingen Herdweg und Renningen dicht. Die Schließungen erfolgen zum 31. März 2019.

Wie der Vorstandsvorsitzende weiter sagte, wird die Bargeldversorgung durch Geldausgabeautomaten an allen bisherigen Standorten sicher gestellt, in Altdorf bleibt eine Selbstbedienungsfiliale. Zudem fährt ab April 2019 eine mobile Geschäftsstelle, die die üblichen Bankdienstleistungen anbietet, die betreffenden Orte ein bis zwei Mal in der Woche an. In die Anschaffung des Fahrzeugs investiert die Bank mehr als 100.000 Euro.

Keine Entlassungen