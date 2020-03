Kreis Calw Verfolgungsfahrt über B 296 mit Baby auf dem Rücksitz

In Althengstett konnte das Fahrzeug nach einem ausgelösten Blitzer an der Heumadenkuppe durch den Streifenwagen überholt und zunächst ausgebremst werden. Nach einem erneuten Wendemanöver hielt der mit Warnblinklicht fahrende Audi in Fahrtrichtung Calw schließlich in der Heinz-Schnaufer-Straße an.

Der 25-Jährige und sein 26 Jahre alter Beifahrer wurden vor Ort vorläufig festgenommen. Offenbar hatte die mit dem Baby auf dem Rücksitz weinende und vor Angst schreiende 21-jährige Lebensgefährtin ihren Freund zur Aufgabe überreden können.

Betroffene Verkehrsteilnehmer gesucht

Der Audi-Fahrer wurde auf das Polizeirevier Calw gebracht. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Kokain und Cannabis, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Der Führerschein des 25-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Betroffene Verkehrsteilnehmer, insbesondere der Fahrer, der einen Unfall auf der Bundesstraße 295 verhinderte, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051/161-3511 in Verbindung zu setzen.