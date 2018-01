Kreis Calw/ Tübingen Jahrelang Kinder sexuell missbraucht

Der Richter ließ aber keinen Zweifel daran, dass ein unbefristetes Wegsperren beim ersten einschlägigen Vorfall nach Verbüßung der Strafe unumgänglich sein würde. Das verhängte Strafmaß lag genau in der Mitte zwischen dem Antrag von Verteidiger Thomas Weiskirchner und Staatsanwalt Thomas Trück, der in seinem Plädoyer fünf Jahre Haft gefordert hatte.

"Völlig ungewöhnlich" nannte der Richter den Fall. Nur zu Beginn seiner Urteilsbegründung wurde Ulrich Polachowski kurz sarkastisch: "Die lange Dauer der Taten imponiert schlichtweg", sagte er mit Blick auf das Doppelleben des Mannes, aber auch auf das Wegsehen der Mitwelt.

Dem Gutachten des forensischen Psychiaters Peter Winkler schloss sich der Vorsitzende an. Entgegen der Selbsteinschätzung des Angeklagten, kein Pädophiler zu sein, habe man bei ihm "doch auch ein Krankheitsbild" vor sich.

Staatsanwalt und Verteidiger verzichten auf Rechtsmittel

Bei allem völligen Unverständnis, "was man an elfjährigen Jungen und Mädchen sexuell attraktiv finden kann", werde man diese Neigung "vielleicht nie aus Ihrem Kopf herausbekommen", sagte er zu dem Angeklagten. Er habe über all die Jahre sein Spiel getrieben, das für die "ständig wechselnden Opfer kein Spiel war" und dabei "jedes Mal die Chance gehabt, es nicht zu tun".

Dass die Kinder und Jugendlichen dabei doch auch Spaß empfunden hätten, sei ein "Schönreden", und der Verweis auf die alten Griechen "Bullshit", hielt der Richter den früheren Einlassungen des Angeklagten entgegen. Der "wiederkehrende Vertrauensmissbrauch" habe auch nach all den Jahren noch schlimme Folgen für die Kinder und Jugendlichen.

Dass der 61-Jährige schließlich aber einräumte, es gebe an den Taten "nichts zu entschuldigen", eröffnete ihm nach dem Urteil die Chance auf eine baldige Therapie in der Offenburger Justizvollzugsanstalt.

Per Handzeichen signalisierten Staatsanwalt und Verteidiger den Verzicht auf Rechtsmittel. Nachdem auch der Angeklagte zugestimmt hatte, wurde das Urteil sofort rechtskräftig.