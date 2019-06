Kreis Calw/Stuttgart Streit um Hermann-Hesse-Bahn beendet: Weg frei für Bahn-Anbindung nach Stuttgart

Kreis Calw/Stuttgart - Fledermäuse dürfen weiter fliegen und Züge sollen bald wieder fahren: Im Streit um die Wiederinbetriebnahme der Hermann-Hesse-Bahn im Kreis Calw haben sich der Naturschutzbund Nabu und der Zweckverband geeinigt. Eine Vereinbarung zur Nutzung zweier Bahntunnel, in denen streng geschützte Fledermäuse leben, wurde nach Angaben des Verkehrsministeriums am Montag unterzeichnet. Der Vertrag schütze die Tiere und schaffe für die Bürger in der Region eine gute Schienenverbindung in den Raum Stuttgart, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne).