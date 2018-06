Kreis Calw/Stuttgart Mutmaßliche PKK-Funktionäre verhaftet

Die Beamten hätten am Donnertagmorgen in den Landkreisen Calw und Heilbronn zugegriffen, teilten Landeskriminalamt und Generalstaatsanwaltschaft in Stuttgart mit. Gegen die Beschuldigten lagen demnach bereits Haftbefehle wegen Verdachts der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor. Die beiden Männer im Alter von 52 und 61 Jahren sollen Gebietsleiter der PKK für Heilbronn und Freiburg gewesen sein.

Die Ermittler durchsuchten die Wohnungen der Beschuldigten und stellten dabei elektronische Datenträger, schriftliche Notizen und Propagandamaterial sicher. Das Material wird nun ausgewertet. Die Männer sollten in Untersuchungshaft kommen.