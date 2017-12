Kreis Calw Sturm und Eis bringen Verkehrschaos

Unwetter, Sturm und Glatteis haben am Donnerstagmorgen in der Region für zahlreiche Schäden gesorgt. Sturm So meldet das Polizeipräsidium Karlsruhe alleine für Pforzheim Sachschäden in Höhe von 70 000 Euro durch herabstürzende Dachziegel und Äste sowie einen Baum. Im Industriegebiet Buchbusch warf der orkanartige Wind einen Lkw um und riss Teile einer Tankstellenabdeckung ab.

Im Kreis Böblingen wehte der Sturm das Wellblechdach einer Flüchtlingsunterkunft davon, verletzt wurde allerdings niemand.

Im Kreis Calw hingegen führte das stürmische Wetter laut Udo Zink, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbands, nicht zu dramatischen Einsätzen. "Die Kollegen sind zwischen 5 und 9 Uhr neun Mal wegen umgestürzter Bäume ausgerückt." Dabei sei es aber weder zu Personen- noch zu größeren Sachschäden gekommen. Das bestätigt auch Anja Härtel von der Pressestelle des Landratsamts, die von zehn kleineren Einsätzen im Bereich Bad Herrenalb, Oberreichenbach und Dobel berichtete.