Kreis Calw Sturm deckt Dach einer Festhalle ab

Ferner wurden mehrere Dächer leicht beschädigt. In Neuhengstett hat es das Dach der Festhalle abgedeckt. Verletzt wurde laut Bürgermeister Clemens Götz niemand. Als erstes wird nun versucht, das Dach so schnell wie möglich dicht zu bekommen und die losen Teile am Boden zu sichern bzw. wegzuschaffen. Das Neujahrskonzert des Kreisjugendorchesters Calw, das am Sonntag in Neuhengstett geplant war, wird laut BM Götz "voraussichtlich" in die Althengstetter Festhalle verlegt.