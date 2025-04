Kreis Calw stellt neue Regel klar: Was in Kleidercontainer gehört – und welche „bösen Überraschungen“ dort warten

In die Altkleidercontainer sollen weiterhin nur tragfähige beziehungsweise gebrauchsfähige Alttextilien eingeworfen werden. Das stellt der Kreis Calw in einer Mitteilung klar. An den Standorten wartet aber oft ein Ärgernis.

Die bisherige Sammlung im Landkreis Calw erfüllt die Anforderungen der Umsetzung der EU-Abfallrahmenrichtlinie, die seit dem 1. Januar 2025 eine Getrenntsammelpflicht für Alttextilien vorsieht. In die Altkleidercontainer dürfen weiterhin nur saubere, trockene gebrauchsfähige Alttextilien eingeworfen werden. Probleme bereiten steigende Restabfallmengen.

Das teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit.

Anfang des Jahres sorgten die Veröffentlichungen zur Getrenntsamme08lpflicht für Alttextilien zu Verunsicherungen einiger Nutzer.

Nun stellt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) klar, dass verunreinigte oder kaputte Textilien weiterhin in den Restabfall dürfen. Verschmutzte, nasse oder zerschlissene Alttextilien erschweren und verteuern das Recycling oder machen es sogar unmöglich. Deshalb dürfen im Landkreis Calw in die Altkleidercontainer weiterhin nur tragfähige beziehungsweise gebrauchsfähige Alttextilien eingeworfen werden. Kaputte oder verschmutzte Kleidung, Decken und weitere Textilien gehören in die Restabfalltonne.

Wachsendes Problem sind abgeladene Restabfälle

Im Landkreis Calw besteht seit vielen Jahren ein flächendeckendes Erfassungssystem von Alttextilien. Auf allen acht Recyclinghöfen und mehr als 70 Standorten mit Altkleidercontainern können über den ganzen Kreis verteilt Altkleider und weitere Textilien abgegeben werden.

Ein wachsendes Problem sind Restabfälle, die zusätzlich dort abgeladen werden. So wurden in einer einzigen Woche Anfang März mehr als sieben Kubikmeter Rest- und Bioabfälle an den Sammelcontainern abgelagert. „Für meine Mitarbeiter ist das immer wieder eine böse Überraschung, wenn sie an die Containerplätze kommen“, ärgert sich Friedrich Thellmann, Bereichsleiter Technische Dienste. „Statt fix die Container zu leeren, müssen sie mühsam Müll einsammeln und alles immer wieder reinigen.“ Die zusätzlichen Kosten für Aufwand und Entsorgung müssen von der Allgemeinheit getragen werden.

Helge Jesse, Bereichsleiter der Abfallberatung, appelliert daher an alle Bürger, die vorgesehenen Entsorgungswege einzuhalten.

Informationen und eine Übersicht über alle Altkleidercontainer gibt es auf der Webseite der AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH unter www.awg-info.de oder bei der Abfallberatung unter Telefon 0800/3 03 08 39.