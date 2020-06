Kreis Calw Startschuss zum Stadtradeln fällt

"Teamlos" radeln geht nicht, denn Klimaschutz und Radförderung seien Teamarbeit – aber schon zwei Personen sind ein Team. Alternativ kann dem "Offenen Team" beigetreten werden, das es in jeder Kommune gibt.

"Für eine kommunale Förderung des Radverkehrs gibt es viele gute Gründe. Als ideale Ergänzung zum ÖPNV trägt das Rad erheblich zu einer guten Umwelt- und Lebensqualität in den Kommunen und in unserem Landkreis bei.

Preise für die meisten gefahrenen Kilometer

Eine gute Infrastruktur ist die Basis der Radverkehrsförderung, aber mindestens genauso wichtig – und vergleichsweise kostengünstig – ist die gemeinsame Förderung von Fahrradkultur. Die Kampagne Stadtradeln ist gerade hierfür eine tolle Aktion, an der sich hoffentlich viele Kreisbewohnerinnen und Kreisbewohner beteiligen werden", erklärt Elias Weigel, Klimaschutzmanager des Landkreises Calw und kreisweiter Koordinator der Kampagne.

Der Landkreis Calw stellt gemeinsam mit der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald tolle Preise für die Radelnden und Teams mit den meisten gefahrenen Kilometern zur Verfügung. Darunter Fahrradtrikots, Rucksäcke und Trinkflaschen. Dem besten Radelnden und dem besten Team im Landkreis winken als Hauptgewinn dieses Jahr tolle Gutscheine für Aktivitäten und Gastronomiebetriebe in der Region.

Bei Rückfragen zur Kampagne in Landkreis Calw geben die lokalen Koordinatoren oder Elias Weigel unter der Telefon 07051/160-451 oder auch per E-Mail an Elias.Weigel@kreis-calw.de Auskunft.

Weitere Informationen:

www.stadtradeln.de, www.facebook.com/stadtradeln; www.twitter.com/Stadtradeln oder www.instagramm.com/Stadtradeln